Thais Villas ha llevado a la sección de 'cara B' de El Intermedio a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para descubrir aquellos aspectos interesantes que no tienen que ver con la política.

Como médica, ha sido preguntada por si el Gobierno de coalición goza de buena salud o está fibrilado, y ha respondido que "goza de mucha mejor salud de la que yo me esperaba cuando se inició la legislatura". Por su parte, explica, se relaciona igual con los políticos del PSOE que con los de Unidas Podemos.

Sobre sus estudios, afirma que no descarta acabar trabajando como médica, aunque reconoce que con los números siempre se ha manejado muy bien.

En cuanto a su ocio, Montero explica que no tiene nada de tiempo libre en Madrid. "No hay ocio. Alguna vez voy a cenar con amigas o con Carmen Calvo o con Adriana Lastra... Tengo que resolver el problema de no tener ocio", ha contado.

Por ello Thais Villas se ha ofrecido a hacer algún plan con ella y la ministra no ha dudado ni un segundo en aceptar: "Yo voy a sitios muy serios, nadie me lleva por el 'underground' y ese me interesa. Me interesan mucho los mundos alternativos".

Además, juntas han practicado una de las grandes pasiones de la responsable de Hacienda, la bicicleta. Reportera y ministra han dado un paso mientras hacían la entrevista. Puedes ver la charla completa en el vídeo principal de esta noticia.

Al finalizar la charla, la reportera no ha dudado ni un segundo en hacerle una petición muy especial a la responsable de Hacienda. "Recuerde no enviarme ninguna carta de Hacienda, por favor. Que cada vez que me llega un sobre de su parte, me entran calores". "Te borro, te borro", ha respondido bromeando la ministra.