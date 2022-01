Thais Villas ha entrevistado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la sección de 'la Cara B' de El Intermedio. Además de practicar una de sus pasiones, el ciclismo, la ministra ha desvelado algunas de sus facetas desconocidas para la mayoría.

Al finalizar la charla, la reportera no ha dudado ni un segundo en hacerle una petición muy especial a la responsable de Hacienda. "Recuerde no enviarme ninguna carta de Hacienda, por favor. Que cada vez que me llega un sobre de su parte, me entran calores". "Te borro, te borro", ha respondido bromeando la ministra.

Además, durante la entrevista, la reportera ha tratado de sonsacarle información sobre su vida más privada, pero Montero ha explicado que no tiene nada de tiempo libre en Madrid. "No hay ocio. Alguna vez voy a cenar con amigas o con Carmen Calvo o con Adriana Lastra... Tengo que resolver el problema de no tener ocio", ha contado.