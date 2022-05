Thais Villas sale a la calle en El Intermedio para saber cómo se puntúan los españoles a sí mismos como amantes. ¿Se darán cinco estrellas como un hotel de lujo o una como un restaurante con cucarachas? "Soy buena, hasta me aplaudieron después de ciertas cosas", afirma una mujer.

La reportera también charla con Amadou, un joven que explica que se define "buena persona, hábil y sin límites ni fronteras". Pero, ¿hay cosas que se le resistan? "La natación, no sé nadar, nado como los niños con manguitos", destaca el hombre, que afirma que aunque no tiene pareja actualmente se considera buen amante. "Me gusta mucho el sexo, me divierte, me tomo mi tiempo y me lo paso muy bien", confiesa Amadou, que destaca que no entiende cuando le dicen que le "duele la cabeza". Puedes ver en el vídeo de arriba la reacción de Thais Villas.

"Soy buena, hasta me aplaudieron después de ciertas cosas"

Una mujer afirma que se considera "buena" amante porque nunca he tenido queja. Es más, destaca que después de "fornicar", como dice Thais, ha recibido hasta un aplauso. Puedes ver el cómico momento en este vídeo.