Los colegios de la grandes ciudades tienen que enfrentarse cada día a un entorno inseguro, donde el tráfico, los ruidos y la contaminación afectan al aprendizaje y el desarrollo de los niños. Por ello surgió en Barcelona un movimiento conocido como Revuelta Escolar, cuyo objetivo es crear zonas seguras para los pequeños.

En la entrevista que se puede ver sobre estas líneas, Andrea Ropero charlaba con Guille López, portavoz de este movimiento, justo frente a la puerta del colegio de sus hijos, donde el tráfico constante llega incluso a complicar su conversación: "Nos cuesta hablar entre nosotros". Sobre la cuestión del ruido, Guille afirma que estos colegios "no pueden ni abrir las ventanas, porque no podrían dar la clase con normalidad". También cree que la sociedad "no es consciente de los peligros a los que se enfrentan los pequeños", como el de la contaminación: "Cerca del colegio tenemos una estación de control de la calidad del aire que sistemáticamente está dando unos niveles por encima de lo legalmente permitido".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.