'Show me the Dani' lamenta que España no ganara Eurovisión: "Estaba pensando montar una empresa de limpieza de purpurina"

'Facheando' vuelve a El Intermedio para hablar sobre la final del Festival de Eurovisión, que se celebró el pasado sábado. El evento no estuvo exento de polémica debido al apoyo del televoto del público que recibió Israel. Para hablar sobre ello, el programa cuenta con sus colaboradores habituales: Piluchi, la señora bien, Show me the Dani y el marqués don José Miguel de Monzón y Monzón.

El primer 'facheander' de la noche es Alberto Núñez Feijóo que ha afirmado que "Eurovisión es el nuevo Franco del Gobierno". "Claro que sí", afirma el marqués, "Feijóo ha dado en el clavo: lo que tiene que tener miedo Sánchez es que canten los de su partido porque mira la que ha liado Ábalos". Piluchi, por su parte, da la razón al popular y expone que "el perro ha utilizado a los dos para no hablar de los verdaderos problemas de España".

Show me the Dani, por su parte, que con el resultado del festival "hemos perdido todos": "Si hubiésemos ganado habría sido una oportunidad para todos los entrepreneurs". El cryptobro explica que él ya estaba pensando en montar una empresa de banderas o una de limpieza de purpurina.

Monzón, por su parte, se muestra indignado ante la idea de que se hubiera celebrado Eurovisión en España. "Lo que nos faltaba, que eso es El Orgullo 2 pero con más maricones", afirma, y "y aún dando más el cante".

El cryptobro afirma que eso nunca va a pasar ya que "la culpa no fue de Melody, mientras esté el perro estamos condenados a perder". "Habríamos perdido hasta con un feat de Rosalía y los del Río", reflexiona. Show me the Dani, entonces, se da cuenta de que ha encontrado la fórmula para ganar el festival: 'La macarena teriyaki'.