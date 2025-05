La 'señora bien' apoya a Melody tras su paso por Eurovisión: "Más helicóptero y menos Falcon de Perro Sánchez"

Vuelve a El Intermedio 'Facheando', en esta ocasión para hablar sobre Eurovisión aunque, como expone Sandra Sabatés, "tal y como ha ido este año más bien sería 'Euromisión: blanquear a Israel'". Como es habitual, la presentadora está acompañada Cristina Gallego, Dani Mateo y el Gran Wyoming interpretando a Piluchi, la señora bien, Show me the Dani y el marqués don José Miguel de Monzón y Monzón.

El 'marqués' advierte a Sandra que cualquier día le saldrá un pañuelo palestino del cuello "o peor aún, un Willy Toledo cogido de la mano". Monzón y Monzón expone que Israel "está haciendo lo que deberíamos hacer todos: defender su territorio". "Si nosotros los tuviéramos bien puestos deberíamos invadir Gibraltar y Portugal", añade.

La 'señora bien', por su parte, afirma que está a favor de Melody, la representante de España en el concurso musical. "Qué niña más apañada y más trabajadora", opina. "Lleva desde los 10 años dejándose el lomo para que llegue este cantamañanas que tenemos como presidente a cargarse su carrera", añade la ultraconservadora. "Nos iría mejor con más helicóptero de Melody y menos Falcon del Perro Sánchez", reflexiona.

Por su parte, Show me the Dani se muestra muy enfadado por el resultado del festival. "Ha sido un drama", se lamenta, "¿tú sabes la cantidad de dinero que aposté?". El crypto bro confiesa que lo perdió todo debido a que él había apostado por Israel y, finalmente, ganó Austria. "Hubiera ganado si no llega a ser por los pacifistas y su boicot a Israel", se queja.