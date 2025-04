'Show me the Dani' desvela cuál es su nueva cartera de inversión: "Olvidaos de lambos y criptos, están en alza los 'transis'"

Sandra Sabatés y el Gran Wyoming repasan las últimas noticias del ámbito económico en 'Páginas Salmonete'. El presentador decide iniciar la sección dando un consejo económico: "Hay que invertir en hielos, si vuelve a desplomarse la bolsa servirán para bajarle la inflamación de su chichón tras la caída".

La presentadora, por su parte, comparte que el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento en 2025 a pesar de los aranceles de Donald Trump. "Carlos Cuerpo ha asegurado que nuestra economía crecerá, este año, un 2,6% mientras que en 2026 lo hará en un 2,2%", añade la periodista. "No solo somos campeones de la Eurocopa de fútbol, también de la Eurocopa económica", afirma Wyoming, "y Carlos Cuerpo es el Lamine Yamal de Gobierno".

La sección también tiene hueco para el apagón que vivió la península. Como indica Sabatés, el suceso podría haber generado unas perdidas de 800 millones de euros a la economía, un dato compartido por el ministro Cuerpo. El ministro, además, "ha señalado que el apagón redujo un 55% las compras autorizadas a través de sistemas de pago aunque, dos días después, ya se habrían recuperado entre 130 y 140 millones por la subida del consumo".

El 'cryptobro' favorito de El Intermedio, 'Show me the Dani', también ha compartido cómo paso el apagón. "Fue uno de los mejores días de mi vida", afirma, "como estaba a oscuras era como estar viviendo en un reservado de Pachá". El 'cryptobro' afirma que el apagón ha demostrado que hay que tener "cash, panoja".

Además, aprovechó para comprar un palé de pilas para su nueva cartera de inversión: "Olvidaos de los lambos y las criptos, eso es el pasado, ahora lo que está en alza son los transis". Dani indica que la gente se volvió loca por conseguirlos debido a que era la única manera de saber qué estaba pasando. "Ahora los puedo vender un 63% más caros", afirma, "como dijo un sabio: 'Es el mercado, amigo'".