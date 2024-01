Cristina Gallego se pone en la piel de Piluchi, la 'señora bien', para criticar las últimas declaraciones de el Papa Francisco. "Ahora, va y dice, que el placer sexual es un don de Dios", dice la 'señora bien'. "El vicio entrando por la puerta grande de El Vaticano", añade.

"En el Vaticano no reparten obleas, dan la pastilla del día después", afirma enfadada, ante el estupor de Wyoming. Como explica Sandra Sabatés, el pontífice, en un acto con fieles, ha hecho esas declaraciones pero también ha insistido en la belleza del amor entre dos personas, "unas palabras que sorprenden viniendo de un Papa", argumenta Sabatés. La presentadora puntualiza que el Papa las había utilizado para alertar de la amenaza que supone la pornografía para las relaciones sentimentales.

La explicación de Sandra no convence a 'Piluchi' que expone: "¿Por qué tiene que salir el Papa hablando de pornografía? ¡Qué hable de lo que tiene que hablar un Papa! De la paz, de los pobres, de que Sandra no se puede casar porque lo suyo no es amor, es vicio". Wyoming contesta a la 'señora bien' que a él no le puede engañar ya que a ella "el placer sexual le interesa igual que a todo el mundo", y le recuerda su momento 'tórrido' con 'Ortega Smith'.