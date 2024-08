El Intermedio recuerda una de las visitas de Cristina Gallego convertida en Piluchi, la señora bien. En esta ocasión su visita tenía regalo ya que trajo unas mascarillas para el Gran Wyoming y Sandra Sabatés. "Se las hacéis llegar a Sánchez, que con los chanchullos que hacen en su Gobierno, con esto se sacan el finiquito de Ábalos y les da para contratar un asesor nuevo", indicó.

Pero su visita no se centró en España sino que quiso hablar de Francia ya que en el país galo se habría convertido en el primera país del mundo en aprobar la introducción del aborto en la Constitución. "Ahora su lema va a ser 'Liberté, egalité y a tu nieto lo aborté'", comentó 'Piluchi'. "Los niños no van a venir de París y cuidado que no maten a la cigüeña", añadió.

Wyoming defendió la medida indicando a la ultraconservadora que "lo que hacen es blindar los derechos de las mujeres francesas y que no se utilicen como arma política según quién gobierne", a lo que 'Piluchi' respondió que "no te gustará tanto cuando no queden niños en España y solo haya mujeres viejas, sin niños, sin marido pero, eso sí, con una habitación llena de gatos y de copas menstruales".

La 'señora bien' también comentó la nueva medida que se había aprobado en Cataluña por la que se habían comenzado a repartir, en las farmacias de la comunidad autónoma, bragas menstruales, compresas reutilizables y hasta copas menstruales. "Pero vamos a ver, por favor, ¿ponerse una copa ahí? Pero dónde vamos a llegar...", afirmó indignada 'Piluchi'. "¿Usted que es más de vaso de tubo?", le pregunta Wyoming. "Ya que estamos, ¿por qué no un barreño?", añadió la 'señora bien', "y lo que quede ahí lo usáis de tinte natural para poneros el pelo granate", añadió.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.