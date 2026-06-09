Los seguidores de Bad Bunny y el papa León XIV, como dos gotas de agua: del "ejemplo a seguir" al "momento histórico"

El Intermedio demuestra cómo los fans de Bad Bunny y de León XIV no están tan lejos unos de otros. Para ello, realiza las mismas preguntas a unos y otros y obtiene unas respuestas sorprendentemente similares.

Este fin de semana coincidían en Madrid el papa León XIV y Bad Bunny y El Intermedio ha querido saber hasta qué punto sus seguidores son parecidos. Para ello, les ha planteado las mismas preguntas a unos y a otros.

Dos fans del cantante portorriqueño afirma que tienen "mucha fe" en él y que es "un sueño" poder oírle cantar. Precisamente lo mismo que contesta una devota del sumo pontífice.

Los seguidores de Bad Bunny le ven como un tipo humilde y un "ejemplo a seguir", igual que una fan del papa, que destaca su capacidad para "mover masas a un nivel extraordinario".

Para uno de los asistentes al concierto del portorriqueño están ante un momento histórico porque "va a ser una leyenda y en el futuro estará grabado en nuestros corazones". Jóvenes que han ido a ver a León XIV también creen que están viviendo algo que pasará a la historia: "Yo pude decir que estuve en la visita del papa en 2026".

Tanto fans de Bad Bunny como de León XIV destacan que ambos transmiten "buen rollo". Respecto a qué harían para conocerle, afirman que se raparían el pelo e incluso se tatuarían, como afirman ambos grupos de seguidores. Tanto unos como otros también coinciden al agradecer a ambos que unan al mundo y les invitan a volver a España.

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