El Gran Wyoming regresa con una nueva entrevista en 'El otro barrio', su sección de El Intermedio en la que hable con personalidades que ya no están entre nosotros. Esta vez, el presentador charla con 'Santiago Carrillo', quien le cuenta cómo está en el cielo con el Che Guevara o La Pasionaria, entre otros: "Jesucristo es el más comunista".

Además, 'Carrillo' confiesa por qué fue uno de los pocos diputados que no se agachó con el intento del golpe de Estado de Antonio Tejero en el Congreso: "La verdad es que en cuanto vi a Tejero pensé que era el primero en caer fijo, y, del susto, se me pinzó un nervio de la espalda y me quedé tiesto, estuve varios meses sin poder moverme".

¿Y cómo ve la situación política actual? ¿qué le parece que el comunismo se use de insulto y suene tanto en pleno 2023? "La verdad es que ahora tenéis una derecha rarísima", destaca 'Carrillo', que afirma que en sus tiempos olían "a rancios pero acabaron legalizando" su partido: "¿Qué hubiera pasado si esos que ahora gritan 'comunismo o libertad' fueran los encargados de hacer la transición ahora?". "La cosa no hubiera acabado bien para España", insiste 'Carrillo'.