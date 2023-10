Cristina Gallego y Sandra Sabatés repasan las 'machistadas' de la semana en Goles son señores. En esta edición especial van a cubrir la vuelta del "expresidente de la federación y vigente rey de los cuñados: Luis Rubiales". Rubiales vuelve a la palestra tras la filtración de las declaraciones que hizo en la Audiencia Nacional el 15 de septiembre ante el juez que lo investiga por los supuestos delitos de agresión sexual y coacciones.

Como afirma Sabatés, Rubiales "no deja de sorprendernos con sus golpes al balón y a la lógica". El expresidente de la Federación comparo su efusividad tras ganar el mundial con "ganar la guerra de Ucrania". Rubiales no se quedó ahí, afirmando, ante la pregunta de "por qué le agarró la cabeza" diciendo que "se le quedaron las manos allá arriba" y que, además, que una persona a la que están agarrando la cabeza puede dar su consentimiento libremente. Sobre esta declaración "la mejor manera de dar libremente el consentimiento es tener la cabeza sujeta por dos manos, solo lo puedes dar con más libertad si además estás amordazada". Una declaración por parte de Rubiales de roja directa.

Otra de las 'machistadas' de la semana es la de el exjugador Alfonso Pérez. El futbolista no dudó en afirmar que el fútbol femenino ha evolucionado pero que "deben tener los pies en el suelo y que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre". Como afirma Cristina Gallego, "que manera de rematar de cabeza y eso tiene mérito porque ha demostrado no tener mucha". Además, Sabatés ha añadido que el exjugador tiene razón ya que "hay que saber cual es su sitio y el de Alfonso Pérez está lejos de cualquier micrófono". Estas declaraciones han dado lugar a que el Getafe decida eliminar el nombre del jugador de su estadio.