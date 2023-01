El Intermedio continúa emitiendo la 'docuserie' sobre el presidente del Gobierno, 'Yo, Pedro'. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la tercera entrega, donde el 'presidente' muestra su sitio favorito de Moncloa: la cocina. Allí presenta a su cocinera, Marisa, interpretada por Cristina Gallego.

"Puede que haya quien piense que los líderes mundiales no nos manchamos las manos, pero no es mi caso", explica 'Sánchez', que destaca cuál es el ingrediente secreto de la cocinera para que todo el mundo salga "encantado". "Cocinar es mi pasión, al final, es mezclar ingredientes que en principio no tienen nada que ver el uno con el otro para crear algo único y maravilloso", reflexiona Sánchez, que afirma que "cocinar es como dirigir un Gobierno de coalición".

"Nadia Calviño sería el ajo, porque es contundente y con mucha potencia; Yolanda Díaz sería el pepino, algo fresco pero que al final se repite un poco", explica 'Sánchez', que destaca que "Raquel Sánchez y Pilar Alegría son el cilantro y el perejil: "La verdad que se parecen bastante y no tengo claro cuál es cuál".