Rufián afirma que, si ven corrupción en el Gobierno, "no nos va a temblar el pulso para que no duren ni un segundo más"

Andrea Ropero ha visitado el Congreso de los Diputados para charlar con sus señorías tras las últimas polémicas que han salpicado al Gobierno. A pesar de que varios ministros han evitado responder a la reportera, Ropero ha podido hablar con Gabriel Rufián para saber hasta que punto están preocupados por los escándalos que afectan al gobierno de coalición.

El portavoz de Esquerra Republicana expone que, si se demuestra alguna de las cosas que Víctor de Aldama afirma o hay "algún atisbo de corrupción", "a nosotros no nos va a temblar el pulso para que no duren ni un segundo más el Gobierno que sea". "Me parece que, de momento, comparar a Bárcenas, con 11 dosieres de pruebas, con Aldama que no tiene ninguna... cuanto menos es curioso", añade.

Rufián expone que "a nadie se le escapa que hay una ofensiva judicial, policial y mediática contra este Gobierno". "¿Puede estar cerca el final del campeonato o hay legislatura?", pregunta Ropero. "Soy del Espanyol, entonces... estoy tan acostumbrado a perder", bromea el portavoz de ERC.