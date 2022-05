El Gran Wyoming conecta en directo con Guillermo Fesser, al que pregunta su opinión después de que Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, haya anunciado que va a levantar el bloqueo a Donald Trump en esta red social porque considera que fue una decisión errónea.

"A mí estos vanidosos que miran la prensa por la mañana, no para ver qué ha pasado en el mundo sino para saber qué piensa el mundo de ellos me dan mucho miedo", afirma tajante Guillermo Fesser, que critica que "Musk le dé altavoz otra vez a un señor que ha dicho que no le importa matarte en la Quinta Avenida si no estás de acuerdo con lo que él piensa".