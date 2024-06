Se cumplen 10 años de la abdicación del rey Juan Carlos I y Dani Mateo consigue una entrevista con él a bordo del 'Bribón'. El 'rey emérito', interpretado por El GranWyoming, asegura que el barco es su despacho: "Yo seré emérito de España, pero sigo siendo el rey de los mares"

En esta década, afirma que su vida no ha cambiado mucho, "lo único es vivir en Abu Dabi, que es muy triste. Encima les pedí que me trajeran al Bribón y me han traído al Froilán", se queja.

Sin embargo, ante sus frecuentes viajes a nuestro país, el colaborador le pregunta cuándo anunciará su vuelta definitiva, pero este admite que "no es fácil": "Primero tengo que hablarlo con mi hijo, después hacer las paces con mi nuera, encontrar piso en Madrid porque en la Zarzuela me han cambiado el bombín y, encima, mi amigo el que me acoge en Sanxenxo dice que ya está bien de acoplarse".

Aunque revela en 'exclusiva' a El Intermedio que tiene un "plan secreto" para volver a España "por la puerta grande y dar una alegría a todos mis súbditos". "Voy a reconciliarme con todos los españoles ganando una medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de París. Voy a ser regatista olímpico. Voy a ser un héroe, como Rafa Nadal, pero menos cascao", confiesa.