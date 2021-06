La Asamblea de Madrid no investigará la muerte de más de 7.600 ancianos en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Los grupos de la oposición reclamaban una comisión en la Asamblea para investigar lo ocurrido, pero parece que no se producirá. De esta manera, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tendrá que dar explicaciones sobre su polémica gestión en las residencias de mayores. "Parece que Ayuso va a hacer con las explicaciones lo mismo que hizo con las residencias, pasar de ellas", señala El Gran Wyoming en El Intermedio.

Y es que el cambio criterio de Vox, cuyo apoyo es necesario, ha hecho descarrilar la aprobación de la comisión. Aunque hace unas semanas Rocío Monasterio, portavoz del partido en Madrid, se mostraba absolutamente a favor de esclarecer lo ocurrido afirmando que "los dirigentes tenían que asumir su responsabilidad". Sin embargo, ocho días después y coincidiendo con la toma de posesión de Ayuso, la portavoz de Vox anunció que su partido no apoyaría la comisión afirmando que "venía con un interés revanchista de la izquierda".

El Gran Wyoming manda un tajante mensaje a Rocío Monasterio: "¿Tendrá algo que ver la letra pequeña entre Monasterio y Ayuso? Parece que Vox no solo es un partido de extrema derecha, sino también de extrema falta de escrúpulos". Puedes ver su mensaje al completo en el vídeo principal de esta noticia