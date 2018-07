DESTACA QUE NINGUNA LEY LE CALLARÁ

El Gran Wyoming analiza en El Intermedio el informe de Amnistía Internacional en el que se señala la 'ley mordaza' como un ataque directo a la libertad de expresión: "A mí no me callarán, españoles, podéis estar tranquilos, no hay ley que pueda callar a este humilde presentador".