Con el Congreso dando el primer paso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia, El Gran Wyoming destaca en El Intermedio que "este es un tema muy grave y las víctimas se merecen ser tratadas con sumo respeto, al contrario de cómo algunos religiosos las trataron a ellas".

Y es que España, junto a Italia, es el único país desarrollado donde hasta ahora no se ha abierto una investigación oficial al respecto: "Cuando se trata de investigar los abusos de la Iglesia hemos hecho voto de silencio", lamenta Wyoming, que considera "normal que la Fiscalía tome cartas en el asunto, lo que no era normal era que no lo hubiera hecho hasta ahora".

"Parece claro que, dado que la Iglesia no ha querido arrojar luz sobre un problema tan grave y tan enquistado durante años en su seno, tendrán que ser la Justicia y la política las encargadas de hacerlo", sentencia el presentador, que afirma que "es de justicia" y "no podemos ser un país digno hasta que miremos a la cara a un problema de esta magnitud".

El recordatorio de Wyoming a la Iglesia

El Gran Wyoming recuerda en este vídeo de El Intermedio que "de momento las diócesis han hecho bastante poco" con respecto a los casos de abusos en el seno de la Iglesia española: