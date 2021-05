El Gran Wyoming arranca El Intermedio con una reflexión sobre cómo los miembros de Vox "no son capaces de percibir lo que para el resto es evidente a simple vista". Ello, después de que la formación de extrema derecha se negara a participar en un minuto de silencio en la Comisión de Igualdad del Congreso por las víctimas de la violencia machista en los últimos días: cinco mujeres y un niño.

"En Vox no son capaces de ver lo que todo vemos: que existe un tipo de violencia contra la mujeres por el hecho de serlo que en lo que va de año ya se ha cobrado la vida de 14 personas", ha sentenciado Wyoming, que considera curioso que Lourdes Méndez, la diputada de Vox que anunció que no participarían en el minuto de silencio, "miembro declarado del Opus Dei", no crea "en algo tan visible como la violencia de género, pero sí en dios, que nadie lo ha visto nunca". Puedes ver la reflexión completa del presentador en el vídeo que ilustra esta noticia.