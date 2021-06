Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan en el plató de El Intermedio la rebaja del IVA de la factura de la luz. "La luz no es un lujo sino algo que necesitamos para tener una vida digna", recuerda el presentador. Esta bajada de impuestos de impuestos supondrá una bajada para el bolsillo de los consumidores, pero a su vez repercutirá en un descenso de la recaudación del Estado.

"¿No podría bajar el precio de la luz de otra manera?", pregunta El Gran Wyoming, que confiesa que no entiende nada. Sandra Sabatés se desplaza hasta un lado del plató para explicar las claves sobre cómo se establece el precio de la luz. "Entiendo que el Gobierno haya querido actuar de manera urgente, pero no se entiende que sea bajando los impuestos y, por tanto, disminuyendo ingresos públicos", afirma Wyoming, que destaca que "hubiera sido bueno que las eléctricas arrimaran el hombro y reduciendo su parte de beneficios, que no es pequeña". Es más, Wyoming desvela en el vídeo principal de esta noticia los beneficios de dos de las principales eléctricas del país.