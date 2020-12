Las nuevas limitaciones de movilidad para Navidad están generando muchas dudas, especialmente, las que se refiere a desplazarse para reunirnos con nuestros "allegados". "Es un término bastante inconcreto en el que no queda claro qué es un allegado, sobre todo, si se explica como lo ha hecho Salvador Illa", afirma Wyoming.

El ministro de Sanidad afirma que es "una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona, tenga una vinculación sentimental muy determinada". Unas palabras que no convencen a Wyoming, que afirma que eso "puede aplicarse" a demasiada gente. Eso sí, junto a Illa estaba el presidente de Cantabria, quien también ha querido aportar su grano de arena a la explicación. "Ahora, gracias a Miguel Ángel Revilla no solo seguimos sin saber qué es un 'allegado' sino que ahora no sabemos qué es un 'llegado'".