La mejoría en los datos que reflejan la evolución de la pandemia han propiciado una leve relajación de las restricciones. El Gran Wyoming cree que es "complicado el equilibrio entre proteger la salud y proteger la economía", pero recuerda que algunos expertos mantienen que con la cifra de fallecidos y la situación de las UCI, "no es momento de relajar las restricciones".

Para explicarlo de otra manera utiliza una metáfora que ha dicho Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ha explicado que tenemos que terminar el tratamiento de antibióticos. "Si hay que tomarse las seis pasillas para el tratamiento, y a la cuarta ya te sientes bien y dejas de tómalo puedes recaer", ha ejemplificado el andaluz. Wyoming cree que es la metáfora no es la más adecuada: "Con los antibióticos no puedes beber alcohol y con la pandemia es imposible no hacerlo".

El 'lapsus' del consejero de Salud de Andalucía

Hasta en tres ocasiones se ha referido Jesús Aguirre a la "vacunación contra la gripe" cuando explicaba el proceso de vacunación contra el COVID. Dani Mateo analiza el discurso del consejero de Salud en este vídeo.