El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida ha afirmado que lo que afecta a los españoles no es que Vox entre en un Gobierno sino que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno con el apoyo con Bildu y "todos aquellos que quieren concluir con el régimen constitucional". "¿Entonces ahora no está tan mal un acuerdo con Vox?", se pregunta alucinado El Gran Wyoming, que afirma que Pablo Casado ha afirmado lo contrario: "Ni siquiera pactan el argumentario entre ellos".

Y es que después de que Casado cargara con dureza contra Vox y diera a entender que no pactarían con ellos, cada vez más voces, como la de Ayuso, opinan sobre la conveniencia de votar con la extrema derecha. Esperanza Aguirre ha apostado por un pacto y por aceptar las condiciones del candidato de Vox: "Ha dicho que quiere derogar las leyes ideológicas de Zapatero, la de memoria histórica y la de violencia de género y me parece estupendamente que haga eso". "¡Otra de centro!", ironiza Wyoming, que afirma que "estas declaraciones ayudan a entender mejor la figura de Aguirre": "Diga que sí, que el PP no solo pacte con Vox sino que también acepte todas sus condiciones".