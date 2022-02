Esperanza Aguirre ha reconocido sentirse "de acuerdo con Vox" en puntos muy importantes de su ideología política. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en una entrevista en Más Vale Tarde que una posible repetición electoral en Castilla y León le parecería un disparate: "Para nosotros no es lo mismo Abascal que Iglesias, no podemos decir eso".

"No estoy de acuerdo en que seamos equidistantes entre Vox y Podemos. Somos un partido de centro derecha. La equidistancia no es nuestro principio, es defender la unidad de España, la libertad, la propiedad...", ha aseverado.

En este sentido, se ha distanciado de la afirmación de José María Aznar al comparar a Abascal con Marine Le Pen. "Me parece que el partido de Abascal no está en el mismo grupo que Le Pen, sino que está en el grupo de los conservadores ingleses, que es el partido con el que me siento identificada".

"Para mí el centro derecha somos nosotros, Vox es un partido con el que estoy de acuerdo en cosas muy importantes como la defensa de la unidad de España, la libertad, la propiedad...", ha asegurado la exministra.

Aguirre ha cargado además contra la gestión del gobierno de Rajoy que, a su juicio, "no cumplió con el programa electoral", propiciando así el auge de Vox: "Estamos muchísimo más lejos de la extrema izquierda".