Gonzo regresa a su casa, El Intermedio, para hablar con Sandra Sabatés y El Gran Wyoming de la nueva temporada de Salvados, cuyo primer programa se emite este domingo a las 21:25 horas en laSexta. En él se verá el viaje que el presentador realizó con el resto del equipo a Afganistan para conocer de primera mano cómo se vive en el país tras la llegada de los talibanes al poder.

"Es un viaje no solo en el espacio sino en el tiempo", destaca Gonzo, que afirma que "nada más cruzar la frontera hay un silencio atroz": "Hay una sensación de tener que estar callado y pasar desapercibido". "Llama la atención la cantidad de armas que hay y lo fácil que las llevan chavales muy jóvenes", destaca el periodista, que recuerda cómo nada más llegar a un restaurante tras el equipo de Salvados aparecieron unos clientes "con la kalashnikov". Además, Gonzo cuenta cómo las mujeres han perdido todos sus derechos: "Ya no pueden hacer nada si no es con el permiso de su padre o hermano".