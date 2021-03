Los exministros del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato y Federico Trillo, han negado haber recibido sobresueldos en su declaración como testigos en el juicio por la 'Caja B' del PP. Como otros exmiembros del PP, Rato ha optado por declarar ante la Audiencia Nacional por videoconferencia desde su casa y con mascarilla. Y no es este hecho el que ha impresionado a Wyoming, sino el tamaño de la mascarilla que ha usado.

"Me ha sorprendido el look de incognito de Rodrigo Rato. Ha escogido una mascarilla que no es una mascarilla, es un fular FFP2", comenta el Gran Wyoming. Apunta además que no sabe "qué pretende", si protegerse de la pandemia o que no asociemos su cara al escándalo de la 'Caja B'. "Puede que le culpen de muchos delitos, pero él es una víctima, en concreto una 'fashion victim' y lleva esa mascarilla porque es la que mejor le combina con la 'Caja black'", bromea el presentador.

No es el único declarando con mascarilla

La imagen de Aznar con mascarilla en el despacho de su casa ha sorprendido a El Gran Wyoming, y no ha sido el único. En este vídeo de El Intermedio puedes ver la pregunta del letrado y la respuesta del expresidente al respecto.