El enfado de Wyoming con la decisión de la Audiencia Provincial de investigar a Ángel Hernández por violencia machista: "Fue un acto de amor"

El caso de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, vuelve a estar en los medios. La Audiencia de Madrid ha ordenado que este hecho se investigue como violencia de género.

"A todas luces, el caso de Ángel Hernández, que cuidó durante 30 años de María José Carrasco y se arriesgó incluso a ser condenado por ayudarla, es radicalmente diferente al de un hombre que maltrata a su pareja. ¿Cómo puede haber algún parecido en ambos casos?", se pregunta indignado El Gran Wyoming.

Recordamos además que, el caso del suicidio asistido, ya fue enviado el pasado mes de abril a un juzgado de violencia de la mujer, pero este tribunal lo devolvió a la Audiencia Provincial, argumentando que existió una petición seria y explicita por parte de Carrasco de querer acabar con su vida.

Esto fue algo que Hernández quiso celebrar en una entrevista que concedió a El Intermedio."El juzgado de violencia de género es una institución importante para las mujeres, no debería ensuciarse con mi caso", defendió en el programa.

El caso ha vuelto de nuevo sobre el juzgado de violencia sobre la mujer, porque la audiencia considera que todavía no se dan las circunstancias para determinar fehacientemente que no se trata de violencia machista. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Esto es algo que indigna al presentador: "No tiene sentido esta decisión: este no es un caso de violencia machista", y explica las razones: "Primero porque no es violencia, por el contrario fue un acto de amor, y segundo porque no fue machista, Ángel no lo hizo por una cuestión de género". "Es importante no equivocarse con los nombres", señala Wyoming.

Otros momentos destacados

La primera vez que su caso fue derivado a un tribunal de violencia de género, Ángel Hernández quiso intervenir en el programa para dejar clara su opinión al respecto. "Si existiera una ley de eutanasia, yo no habría ayudado a morir a mi mujer", comentó el hombre.

También en el programa, mantuvo una conversación con Gonzo, y este vídeo resume en tres minutos su lucha por una muerte digna como la de su mujer. Estos son .los porqués de Ángel Hernández.

Ángél también desveló en El Intermedio el mensaje que su mujer, María José le dijo antes de su suicidio asistido: "Tú siempre que me eches de menos piensa en lo que yo sufría".