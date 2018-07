El periodista ha destacado en El Intermedio la preocupante situación que se vive en Cataluña y ha lamentado la actuación del Gobierno y el Govern. Si el Gobierno "pretende" parar la movilización del referéndum del 1-O con las detenciones "no conocen a Cataluña o no tienen ganas de solucionar" el problema, ha destacado. Además, ha declarado que echa de menos "política de altura, que dialoguen", porque "esta tensión no puede aumentar".

Jordi Évole también ha criticado que "el españolismo rancio ha hecho a catalanes independentistas y el independentismo cavernícola ha convertido al no independentismo a muchos catalanes. Se han retroalimentado y les ha ido bien todo este percal que fomentan".

El presentador de Salvados también ha aprovechado la entrevista para responder a 'Súmate' tras su polémico cartel: "Fue un error, ellos mismos lo han reconocido". "Me acojo a la explicación que han dado de que fue una broma", ha añadido.