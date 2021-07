En esta temporada de El Intermedio, El Gran Wyoming ha protagonizado diferentes monólogos desde una esquina del plató nada más arrancar el programa sobre los temas más importantes de la actualidad. En el vídeo de esta noticia el presentadora reflexionó un día después de las elecciones madrileñas sorbe el triunfo de Isabel Díaz Ayuso.

Además, el presentador contó cómo pasó la noche poselectoral al conocer el triunfo arrollador de Ayuso. Y es que aunque confesó que se enfadó un poco como buen "progre rico" cambió de idea según avanzaba la noche: "Para calmarme me serví una copa y entre el vino y el disgusto me quedé dormido viendo a Antonio García Ferreras y Pablo Simón. Yacía plácidamente hasta que en mitad de la madrugada me desperté al escuchar una voz cantarina". Ésta le decía que "dejase el comunismo y los chistes malos" y se pasase a "las tapas y las cañas". Por todo ello, Wyoming confesó que se había vuelto "ayusiano convencido" tras el 4M: "A mi lado, Losantos va a parecer un concejal de Podemos".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.