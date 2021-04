La campaña de Isabel Díaz Ayuso apuesta por pocas propuestas y un solo concepto, el de la libertad que ella misma representa para la Comunidad de Madrid. Entrevistada en 'Onda Cero' hoy ha vuelto a hacer una nueva definición de lo que ella considera la vida "a la madrileña". "Cuando uno viene a Madrid se lo pasa bien, puede empezar de cero una vida, cambiar de empresa y de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso no ocurre en otras partes", ha asegurado la política del PP.

El Gran Wyoming reconoce que "eso sí que es una pedazo de propuesta electoral". "Ella te garantiza que no vas a volver a encontrarte al capullo de tu ex, que no te vas a cruzar con ninguno de ellos ni en los bares a los que vais todos después de trabajar", bromea El Gran Wyoming, que lanza un alegato a favor de la 'popular'. "Votad a Ayuso porque si votáis a cualquier partido de izquierdas, estos bolivarianos liberticidas os obligarán por ley a vivir puerta con puerta con vuestro ex, y eso sería terrible para vuestras libertades, afirma el presentador.

Dani Mateo apoya el "nacionalismo madrileño"

Dani Mateo repasa las razones por la que los españoles envidian a los que tienen la suerte de vivir en Madrid, "con sus atascos tan típicos, sus precios de la vivienda tan asequibles y esa contaminación de toda la vida".