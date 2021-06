Los indultos siguen acaparando toda la actualidad política. Tras su encuentro con Pere Aragonés en La Moncloa, Pedro Sánchez ha defendido ante el Congreso de los Diputados las razones que han llevado a su Gobierno a conceder la medida de gracia a los líderes del procés. Además, el presidente del Gobierno ha puesto límites a los independentistas, dejando claro que no habrá referéndum: "Ya les digo que el PSOE, nunca jamás lo aceptará".

Por su parte, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha expresado su desconfianza sobre la afirmación de Sánchez durante su intervención en el pleno: "Ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación, la verdad es que también dijo que no habría indultos, así que denos tiempo". "Madre mía, cómo estaba Gabriel Rufián", destaca El Gran Wyoming, que manda una advertencia a Rufián: "Vale que los independentistas ya han conseguido los indultos, pero no deberían olvidar que si quieren conseguir más cosas van a tener que pactar con Sánchez. No sé si es la mejor idea vacilar así".

La respuesta de Wyoming a Pablo Casado sobre los indultos

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio las críticas de Pablo Casado a los indultos del Gobierno a los presos independentistas.