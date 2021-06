Entre la oposición de derechas el rechazo a los indultos de los presos independentistas es unánime y redoblan esfuerzos para tratar de tumbarlos frente a la Justicia. Desde el PP siguen haciendo uso de su argumento estrella: definir a los indultos como ilegales.

"En fin, los indultos no pueden ser muy ilegales si usted quiere cambiar la ley para que dejen de ser legales", afirma tajante El Gran Wyoming, que recuerda al líder del PP que "estar en contra de los indultos no significa que sean ilegales". "En ese caso podría ilegalizarse cualquier cosa que no le guste, y eso sería pasarse", destaca el presentador. Puedes ver su análisis completo y la respuesta a Pablo Casado en el vídeo principal de esta noticia.