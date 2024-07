Thais Villas visitaba un colegio para preguntar a sus jóvenes alumnos y alumnas sobre tener hijos. algo que para Adriana y Elsa es "difícil": "Tienes que darle el chupete y cambiarle los pañales y ponerle a dormir y si no por la noche te tienes que levantar 40 veces", afirmaba una de las pequeñas en el vídeo sobre estas líneas.

Aisha y Margarita explicaban a Thais Villas que su plan es "mudarnos a un piso de alquiler" cuando tengan 18 años. "Yo primero trabajaré antes de conseguir el alquiler, porque si no...", comentaba Margarita. Maikel, por su parte, aseguraba que "antes no me gustaba tener hijos, pero ya le estoy cogiendo el rumbillo": "Solo mi cuerpo me lo dijo y ya", apuntaba este niño, para el que "26 años es la edad mínima" para ello.

"El objetivo de ser unos buenos padres es pasar tiempo con tus hijos y ayudarle y hacerle feliz y tener un hijo a una edad muy vieja te está dando a entender que a lo mejor vas a pasar menos tiempo con él", reflexionaba Camilo, que apuntaba que "pensando en el ciclo de vida", la edad más adecuada serían los 30.

Sobre qué es necesario para tener hijos, los niños reparaban en cuestiones como una casa, chupetes, comida o ropa, mientras que Adriana y Elsa señalaban hacia "el parto, tener citas con los médicos y hacerte la prueba de embarazo". De hecho, una de las pequeñas aseguraba que no quiere una pareja para tener hijos: "No quiero más líos en mi vida". En el caso de Aisha, querría una pareja para "que me ayude con el niño", mientras que Margarita la querría para que le ayudara con el alquiler, lo que entusiasma a Thais.

Agradecidos con sus padres por traerles al mundo, les mandaban cariñosos mensajes como el de Víctor: "Gracias padres por tenerme y quiero otro hermanito".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.