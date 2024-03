El Intermedio recuerda un reportaje de Isma Juárez en el que pudo conocer de primera mano la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. El reportero la visitaba junto con Carmen Fernández Tamayo, jefa del Servicio de la Oficina de Objetos Perdidos, que le mostró todos los rincones del almacén y le contó algunas llamativas anécdotas.

A su llegada Isma fue recibido por uno de los vehículos encargado de trasladar hasta el almacén algunos objetos encontrados en la vía pública. Uno de los que más llamó la atención del reportero fue un carrito de bebé. "¿A ver si se han dejado también el bebé?", se preguntaba el reportero. Otra de las cosas que llegaba ese día fue un carro de la compra. "Vamos a mirar si tiene aceite", sugería el reportero.

Carmen le mostraba las 13 hileras de estanterías de objetos perdidos. "Me hace ilusión cuando la gente encuentra sus objetos perdidos", le contaba la jefa de Servicio a Isma. Carmen le explicaba que, por ejemplo, habían recibido unas placas de oro. "El propietario no ha venido y fue la halladora la que se quedó el oro", explicaba a Isma, algo que dejaba alucinado al reportero.

Isma también pudo conocer qué pasa cuando nadie reclama los objetos depositados. "Una vez que han pasado dos años, nosotros abrimos todo, clasificamos, si es ropa podemos donar y si hay alguna joya lo ponemos a subasta". Además, en alguna ocasión, como explicaba Carmen, les tocaba "jugar a detectives": "Hace poco un ciudadano austriaco perdió 3.000 euros y le localizamos a través de una tarjeta de una clínica dental".

El reportero pudo charlar también con una chica que había ido a recoger un monedero que perdió "en circunstancias peligrosas". Además, también conoció a Eduardo, un taxista que había acudido a entregar una tablet olvidada en su taxi. "¿No has tenido la tentación de...?", preguntaba Juárez. "Pasarte, se te pasa, pero luego dices... si yo la perdiera me gustaría recuperarla", le contestaba Eduardo. Isma no pudo reprimir su emoción y le pidió un abrazo por ser "una persona muy honrada".