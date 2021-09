Las dos hermanas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres se niegan a que usen la mascarilla en clase tendrán prohibido acceder al centro educativo sin esta medida de protección, por lo que en caso de que no acepten la norma recibirán "atención educativa" desde su casa. Después de conocer la noticia, El Gran Wyoming se traslada hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre ello.

"Puede parecer anecdótico, pero me ha recordado a esos padres que no quieren que sus hijos reciban educación sexual porque contradicen su forma de pensar aunque eso signifique dejarlos sin clase", destaca El Gran Wyoming, que señala que el objetivo de estos padres, supuestamente, proteger a unos hijos que ellos consideran de su propiedad como si fueran un móvil. Por eso, el presentador manda un tajante mensaje: "Los niños tienen sus propios derechos como a la Educación y la Sanidad, y la ideología que profese la familia no es excusa para saltárselos". Puedes ver el rotundo mensaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.