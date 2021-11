El Gran Wyoming se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para realizar una de sus tradicionales reflexiones. "Españoles, vivimos tiempos difíciles", comienza Wyoming su monólogo, en el que afirma que "la factura de la luz sigue por las nubes, la inflación se está empezando a disparar, muchos trabajadores pierden poder adquisitivo y numerosas partes de España se sienten abandonadas por las Administraciones".

"Muchos no lo están viendo en las cartas del Tarot sino en las de despido", declara el presentador, que insiste en el "malestar de los trabajadores". Además, Wyoming recuerda cómo el Gobierno de coalición no ha parado de repetir que no iba a dejar a nadie atrás: "Eso no se hace solo con palabras, se hace sacando adelante una reforma laboral ambiciosa que acabe con la temporalidad y la precariedad, elaborando planes de futuro por la España vaciada o apostando por el empleo juvenil".