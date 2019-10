Wyoming analiza en el pico de la mesa de El Intermedio las palabras de Albert Rivera en las que llamó "banda" al PSOE: "No, señor Rivera, los españoles no se merecen este espectáculo. Me refiero al espectáculo de ver a un líder de un partido que, supuestamente aspira a gobernar, decir desde la tribuna del Congreso que el presidente del Gobierno es el líder de una banda".

Además, Wyoming analiza el último cambio de opinión de Ciudadanos al levantar su veto al PSOE: "El último giro de Rivera ha sorprendido a muchos y, posiblemente, ha contribuido en dañar la credibilidad de un partido que parece moverse exclusivamente a golpe de sondeos".

Sin embargo, el presentador destaca que "es un cambio digno de agradecer" ya que "lo que sí era absurdo es que el líder de un partido que, presuntamente, nació para garantizar la gobernabilidad a izquierda y a derecha, estableciese vetos y líneas rojas por un absurdo cálculo electoral".