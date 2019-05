La reflexión de Wyoming sobre el Banco de España: "¿Por qué siempre parece ir en contra de los españoles de a pie?"

"¿Por qué siempre parecen ir en contra de los españoles de a pie?", se pregunta El Gran Wyoming. Para reflexionar sobre el tema, el presentador se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio: "Amigos, os voy a contar cuál es la diferencia entre las matemáticas y la ideología".

"Las matemáticas son una ciencia exacta que nos dice que seis manzanas entre dos personas toca a tres cada una", explica Wyoming, "mientras que la ideología, concretamente, la del Banco de España, parece no preocuparse por repartir las manzanas de forma equitativa".

El presentador sostiene que el organismo no sólo aplica matemáticas, sino que también ideología: "no quiere limitar el precio del alquiler, recomienda no subir el salario mínimo, pide que se alargue la edad de jubilación, desaconseja ligar las pensiones al IPC... Todas afectan al mismo sector" critica Wyoming.

"Al final no se trataba de manzanas sino de naranjas porque acaban exprimiendo al ciudadano medio", comenta el presentador, haciendo refererncia de nuevo al reparto de manzanas que había comentado.

Además, explica que algunos pueden echar de menos que el Banco de España proponga otras medidas, "aunque sean copiadas", y habla de en Bélgica los empresarios destinan el 1% de los sueldos que pagan a la activación del empleo de los más vulnerables, en Francia se ha descartado el subir la edad de jubilación a más de 62 años... entre otras medidas, que Wyoming defiende que sean imitadas.

Y finaliza con una tajante critica: "Cualquiera puede pensar que el Banco de España no se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos, sino por el de las élites económicas".

