Desde este lunes se celebra en Barcelona el Mobile World Congress, una cita internacional con los avances tecnológicos más destacados. "Pero si hay algo que interesa a nuestro programa es la inteligencia artificial", comenta Dani Mateo, ya que "la natural escasea".

Por eso, presenta en El Intermedio el chat GPT, un bot capaz de conversar con el usuario "como si fuera un ser humano al que le puedes pedir que te escriba o traduzca cualquier cosa".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver todas las preguntas que le hacen en directo. Entre ellas está "¿quién puede sustituir a El Gran Wyoming en El Intermedio?", a lo que el bot no duda en contestar: "Sería difícil encontrar a alguien que pudiera sustituirlo. Pero podría hacerlo Andreu Buenafuente, Jordi Évole, Dani Rovira, Carlos Latre, Ana Morgade o Cristina Pedroche, entre otros".

"Menos mal que soy insustituible", espeta al conocer la respuesta y no puede evitar que se le escape: "Me cago en el ordenador 40 veces. Me voy a cagar en tus muelas". Aunque ve un filón en que le sustituya Cristina Pedroche: "Si ella me sustituye aquí, yo lo hago en las Campanadas. Aunque no podría vestirme de Paloma porque esta nariz es más de buitre".