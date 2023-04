Thais Villas visitaba el Congreso para averiguar cuál es la playlist de la vida de los políticos y cuáles son los artistas que escuchan ahora. Joan Baldoví, Edmundo Bal, Gabriel Rufián, Beatriz Fanjul o Mikel Iceta compartían las canciones que escuchaban sus padres y que les marcaron, así como los primeros discos que tuvieron.

Mientras Edmundo Bal recordaba que los primeros temas que consiguió que se pusieran en el coche durante las vacaciones familiares fueran de Loquilo o Los Rebeldes, Gabriel Rufian aseguraba que "intentaba meter alguna cosita de OT1 y OT2, me flipaba". En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso expresaba su devoción por David Bisbal, del que decía que "es un prodigio de voz", y por Estopa. De hecho, se animaba a cantar 'La raja de tu falda' con Thais Villas: "No se lo va a llevar a usted C. Tangana para hacer un concierto", le comentaba la reportera después.

Julio Iglesias, Grease, Tina Turner, Quevedo o Rosalía son algunos de los temas con los que los políticos se vinieron arriba cantando y bailando junto a la reportera de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.