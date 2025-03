La reacción de 'Dora la Conservadora' ante las palabras de Echenique contra los curas: "¿Deportar sacerdotes? Are you crazy?"

En su sección de El Intermedio, Cristina Gallego vuelve a meterse en la piel de 'Dora la Conservadora', acompañada de su fiel amigo 'Botas', interpretado por Dani Mateo. "¡Hola, pequeñines conservadores! Vamos a empezar nuestra superaventura de hoy. Primera parada: el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid", anuncia Dora, dispuesta a explorar la actualidad con su particular visión.

Allí, celebra la decisión de una "sabia jueza" que ha abierto juicio oral contra el exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, al que apoda "Podemos Transformer". La denuncia, presentada por la organización ultraconservadora Abogados Cristianos, responde a un tuit en el que Echenique afirmaba:

"Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

Ante esto, Dora la Conservadora reacciona con indignación: "¿Deportar sacerdotes? Are you fucking crazy? No nos sobran sacerdotes, lo que nos sobran son monaguillos con la túnica muy corta", asegura con su característico sarcasmo.

La segunda parada del viaje los lleva a Roales de Pan, en Zamora, donde Dora celebra la reacción de sus "amiguitos de Vox" contra un "alcalde traidor" que, según ella, "ha sucumbido al izquierdismo" al eliminar nombres de calles dedicadas a figuras franquistas. "¿Cómo es posible que alguien quiera quitar nombres tan bonitos y de tan buenas personas como 'General Franco'?", se lamenta Dora.

