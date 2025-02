Wyoming reacciona a la última querella de Abogados Cristianos: "No las redactan con ordenador, sino con una máquina de churros"

Wyoming arranca El Intermedio recordando el "nuevo peligro" al que se enfrenta la humanidad: el asteroide 2024 YR4 que podría impactar contra la Tierra en 2032: "Si vamos a morir, pongámosle un nombre que dé miedo, como Satán, Leviatán, Reguetón o Miguel Ángel Rodríguez", comenta.

En las últimas horas, la probabilidad del 3,1% de que llegue a nuestro planeta se ha reducido al la mitad. Por ello, el presentador de El Intermedio considera que "hay muchísimas más probabilidades de salir a la calle y que te caiga otra cosa más dura en la cabeza, como una querella de Abogados Cristianos".

Sobre la organización ultra, asegura que "ponen tantas querellas que yo creo que no las redactan con un ordenador, sino con una máquina de hacer churros". El último denunciado es Héctor de Miguel 'Quequé' por un chiste sobre dinamitar el Valle de los Caídos.

"Lo asombroso es siempre encuentran un juez dispuesto a aceptar estas denuncias por vagas, absurdas o poco fundamentadas que sean", afirma Wyoming, que explica que en este caso el magistrado es Carlos del Valle, que en los años 80 fue el responsable de efectuar una redada de mujeres abortistas.

También es "el que no vio ningún delito cuando Esperanza Aguirre se puso a jugar a The Fast and the Furious por el centro de Madrid". Por ello, recomienda al asteroide 2024 YR4 no caer en el Valle de los Caídos para evitarse la demanda de Abogados Cristianos.