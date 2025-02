El 'monaguillo Mateo' conoce a 'Dora la Conservadora': "A ver si te endereza un poquito..."

El 'papa Wyoming' tiene una nueva alumna en catequesis: 'Dora la conservadora'. Mateo no se muestra muy entusiasmado con la compañía ya que, si está solo, podrá ser el primero de su promoción.

El 'papa Wyoming' y el 'Monaguillo Mateo' tienen una invitada muy especial en la misa que han celebrado en la 'Iglesia Aznariana': 'Dora la Conservadora'. El motivo es que el 'sumo pontífice' considera que Mateo está yendo por el mal camino, "A ver si te endereza un poquito". "¿Qué pasa, pringado", le dice la 'niña' al verlo, "me recuerda muchísimo al mono Botas... pero tú tienes pinta de tocarte todavía más".

"Padre, tengo miedo", le dice al 'papa Wyoming', "además, prefiero seguir yendo solo a catequesis. Así, haga lo que haga, seré el primero de mi promoción". Wyoming le tranquiliza contándole que ya está en la edad de "ir conociendo púberes". "El 'Aznarísimo' os hizo a los dos a su imagen y semejanza", añade el 'papa', "ella heredo su carácter y tú... la pelusilla de su bigote".

Wyoming propone a sus dos alumnos cantar una canción. "Que desgracia cuando me dijeron que Sánchez dirige la nación", comienza el tema. "Aznar regresa de una vez, por que el perro es lucifer", concluye. 'Dora' se pone a cantar sola una canción a pleno pulmón, algo que no gusta a Wyoming. "Esto es la 'Iglesia Aznariana' no Ferraz", le dice.