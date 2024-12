Las razones de un hombre para limitar el horario en la hostelería: "Se mean hasta en la puerta"

En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para preguntar a los ciudadanos su opinión sobre si están a favor de limitar el horario en la hostelería o prefieren la libertad horaria. En 'Hablando se enciende la gente', un hombre defendió la idea de restringir los horarios, argumentando que muchas personas salían "por la puerta dando voces" y que él, al vivir en un primer piso, se veía afectado: "Arrastran las sillas y se mean hasta en la puerta", lamentó.

Por otro lado, una mujer respondió a sus comentarios en el vídeo principal de esta noticia, asegurando que "si estás borracho y eres un maleducado, es que lo eres y no hay más". El hombre no tardó en replicar, diciendo: "El que está cenando a las 2:00 horas no está tomando una manzanilla". El debate entre ambos continuó, y puedes ver el resto del intercambio en el vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.