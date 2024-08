En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a las calles de Madrid para hablar sobre la crisis migratoria en 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate en el programa. "¿Les preocupa a los españoles la llegada de inmigrantes a España?", preguntó la reportera a los ciudadanos congregados.

"Sí, el que se salta la valla y viene a delinquir, que son muchísimos, estoy completamente en contra", destacó una mujer, que afirmó que "España tiene 50 millones de hijos y la mitad están en paro y con hambre". Además, la misma mujer criticó que se les dieran ayudas por parte del Estado: "Si yo le voy a dar de comer a los demás con subvenciones, mis nietos se quedan sin comedor y sin necesidades que me están quitando para dárselas en ayudas a chorizos".

Pero otra mujer, que no estaba nada de acuerdo, respondió tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Perdone, ¿y los que vienen en avión y les dan la nacionalidad por 500.000 euros porque se compran un piso?". "Esos señores están invirtiendo, están dando dinero al país", explicó la primera mujer. Sin embargo, la señora que defiende la crisis migratoria afirmó que "lo de los papeles es muy conflictivo" porque "la gente viene a trabajar aunque venga sin papeles".

Por último, esta mujer explicó la historia de su marido, con el que llevaba casada 40 años: "Vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato". "Cuando se necesita para cuidar a un ancianito una inmigrante sin papeles y le pagamos menos, entonces todo muy bien", insistía esta mujer a la que se mostraba crítica con la inmigración. Puedes ver el resto del debate en el vídeo principal de esta noticia.