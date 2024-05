Thais Villas vuelve a El Intermedio para abrir una ventana a los jóvenes con su sección 'OK Boomer' que, en esta ocasión, charla con Mikel Herrán, conocido en redes sociales como PutoMikel. El joven es arqueólogo y, además, divulgador de historia a través de redes sociales con un estilo muy particular.

Lo primero que llama la atención es la elección de su nombre. El joven explica que fue un poco casual ya que, como le cuenta, es "el bromista del grupo". "Tomo todo un poco a coña, me meto con los demás y siempre estaban con el puto Mikel puto Mikel... y luego resulta que tiene muchas acepciones ya que puto, Latinoamérica, quiere decir maricón que también me define bastante bien", explica.

"Me gusta mostrar que la historia no es algo que está olvidado en el pasado, sino que está muy presente, e intentar explorar todas esas relaciones entre las cosas que vemos hoy en día y toda la raíces históricas que tienen", le cuenta a la reportera. "Me gusta hacerlo a través de la performance y el drag", añade.

Sobre la importancia de la enseñanza de esta materia, el arqueólogo expone que "la gente huye de la historia pero esta está muy presente". "Se están utilizando términos que tienen una raigambre histórica y si tu último enfrentamiento a la historia ha sido en el instituto y que solo te han hablado de grandes personajes, de guerras, de batallas, de reyes... al final estás un poco indefenso para ver cómo te la están colando con algunos discursos".