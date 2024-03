Borja Sémper abandona el Congreso de los Diputados para cocinar con Thais Villas uno de sus platos estrella, al tiempo que charlan sobre algunos temas como el liderazgo del PP. "Si fuese un plato, ¿sería pulpo a feira o callos a la madrileña?", le pregunta la periodista, ante lo que este admite que es "fácil de responder, sería pulpo a feira".

"No esperaba menos de ti", expresa la reportera, que le plantea si se le "hace bola" pactar con Vox. "Soy de los que cree que el PP tiene que gobernar en solitario", expresa, pero reconoce que de no ocurrir así, "como no es el objetivo que tú quieres, no te gusta".

Aun así, destaca que su línea roja es "que no se hagan cosas en esos gobiernos que lleven al PP a un sitio donde no está y no debe de estar" y añade que cuando mira las políticas que se hacen en la Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura no hay nada que le incomode hasta el punto de escandalizarle. "No se han traspasado líneas vinculadas con la igualdad", comenta, ante lo que Villas le replica: "Algunas sí".