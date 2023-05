"Deja en paz a Gustavo Petro", pide Dani Mateo a El Gran Wyoming nada más entrar al plató, y le explica la razón: "Es un hombre libre". "No solo se ha liberado del yugo español, también del yugo del dress code", asegura. Y, es que, durante la recepción con los reyes en el Palacio Real, decidió saltarse el protocolo vistiendo traje de chaqueta, en vez de frac, como se especifica.

"Ahí, como un buen revolucionario", espeta el catalán, que también le compara con "un buen comercial o un testigo de Jehová". Pero el presidente de Colombia tiene una razón para no hacerlo y así lo ha justificado en una intervención en la radio: "Nunca me he puesto un frac porque tiene que ver con élites y antidemocracias. Son ideas que tengo en la cabeza."

"Ya está bien de prendas elitistas, el frac no representa a la clase trabajadora", expresa Dani Mateo desde el plató de El Intermedio, que hace un repaso en el vídeo principal de la noticia qué otros mandatarios lo hicieron antes de él.