"Hay preguntas que es mejor no hacerse porque no queremos saber la respuesta", con estas palabras comienza El Gran Wyoming a este programa de El Intermedio, como "¿estamos en guerra contra Rusia?". Y, es que, le ha surgido esta duda a raíz de analizar el panorama internacional, en la que la "respuesta oficial es 'No'", pero es evidente que los países se han alineado con Ucrania.

"Pero, ¿hasta qué grado estamos dispuestos a implicarnos en esta guerra?", se pregunta el presentador coincidiendo con la visita del presidente Biden al país, y también se pregunta qué significa que el máximo representante europeo, Josep Borrell, diga que hay que enviar más armas porque "la guerra es un gran desafío existencial para nuestra seguridad".

Además, otro de los temas sobre los que reflexiona Wyoming es "después de los tanques, ¿vamos a mandar aviones, misiles o tropas?". Por eso, prefiere que la población no se haga este tipo de preguntas, porque "es mejor no saber hasta dónde nos vamos a implicar en la Guerra de Ucrania, ni de qué están hechas las salchichas".